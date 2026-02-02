Grammy Awards 2026, da Billie Eilish a Bad Bunny: le star illuminano il red carpet

I più grandi nomi della musica internazionale sfilano sul tappeto rosso della Crypto.com Arena di Los Angeles per la 68ª edizione dei Grammy Awards. Tra le star presenti spiccano Lady Gaga, Billie Eilish, Bad Bunny e Pharrell Williams. Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy Award con ‘Wildflower’ canzone dell’anno. Mentre ‘Debì Tirar Màs Fotos’ di Bad Bunny ha vinto come miglior album dell’anno, entrando nella storia (è il primo artista latin ad aggiudicarsi il premio). ‘Mayhem’ di Lady Gaga ha vinto come miglior album pop e Kendrick Lamar ha fatto il pieno di riconoscimenti, fra cui miglior album rap, diventando il rapper con più Grammy di sempre. Olivia Dean invece è stata incoronata miglior artista emergente.