Fontana di Trevi, da oggi 2 euro per i turisti e c'è chi si lamenta: "L'arte dev'essere di tutti"

(LaPresse) Da oggi (lunedì 2 febbraio) Roma introduce ufficialmente il biglietto d’ ingresso per uno dei suoi simboli più iconici, la Fontana di Trevi. L’accesso ai gradoni diventa a pagamento per i turisti, due euro a persona, mentre restano gratuiti ingresso e fruizione per i residente nella città. La novità è stata presa sostanzialmente bene, c’è chi ha apprezzato il fatto che di potersi godere la fontana senza troppi assembramenti ma c’è chi rivendica l’accesso gratuito alla cultura. Preoccupati anche alcuni negozianti presenti sulla piazza, il timore è che per pagare la fontana non paghino i loro prodotti.