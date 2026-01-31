Adelfia, esplosione in una casa: morti due anziani sotto le macerie

(LaPresse) È stata confermata la tragica morte di Rocco Lotito, 89 anni, e Antonetta Costantini, 92 anni, i due anziani coniugi rimasti coinvolti nell’esplosione che ha distrutto la loro abitazione in via Oberdan, ad Adelfia. I vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118 avevano lavorato senza sosta tra detriti e fiamme nella speranza di trovarli vivi, ma intorno alle 15:30 è arrivata la triste conferma: i due corpi sono stati rinvenuti senza vita sotto le macerie. L’esplosione, che ha colpito l’edificio di due piani, ha causato il parziale crollo dell’abitazione e l’incendio che ne è seguito. Secondo le prime ricostruzioni, la causa sarebbe una fuga di gas, un’ipotesi al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine. Le squadre di soccorso, affiancate dai carabinieri, hanno affrontato ore di intenso lavoro per domare le fiamme e cercare di raggiungere i due anziani, mettendo in sicurezza l’area e verificando ogni possibile via di accesso. Un intervento che, purtroppo, non ha avuto esito positivo.