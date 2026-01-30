Iran, Araghchi: "Pronti a colloqui ma anche a guerra, basta minacce"

“Siamo pronti sia per i negoziati che per la guerra. L’Iran non ha problemi a negoziare con gli Stati Uniti e l’Occidente. Ma i negoziati non possono iniziare con le minacce“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in visita ad Istanbul, nel corso di un punto stampa con il suo omologo turco Hakan Fidan. Teheran “non accetterà diktat. Gli Stati Uniti non stanno dimostrando buona fede”, ha aggiunto Araghchi che ha anche sottolineato: “L’Iran non ha mai abbandonato la diplomazia e non lo farà”.