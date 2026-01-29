Spagna, inondazione nella regione di Jerez de la Frontera: le immagini del salvataggio degli animali

In Spagna, nella regione di Jerez de la Frontera, la Guardia Civil ha aiutato ed evacuato cinquanta persone dalle loro case a causa delle inondazioni nella zona di Las Pachecas, Lomopardo e San Isidro de Guadalete. Le piogge hanno determinato l’innalzamento del fiume Guadalete. Una persona è stata tratta in salvo mentre attraversa Jerez de la Frontera. L’uomo era a bordo del suo veicolo intrappolato nell’acqua sulla strada A381. Nelle immagini diffuse dalla Guardia Civil si vede il salvataggio degli animali domestici di una famiglia su una barca del Gruppo Speciale di Attività Subacquee, e il salvataggio di una famiglia su un elicottero del Servizio Aereo.