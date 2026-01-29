Minneapolis, giorni prima d'essere ucciso Pretti scalciò l'auto degli agenti: le immagini dello scontro

Undici giorni prima di venire ucciso, Alex Pretti è stato spinto a terra con la forza dagli agenti federali dell’immigrazione dopo aver rotto il fanale posteriore del loro veicolo durante una protesta a Minneapolis. La scena è stata ripresa in un video catturato da ‘The News Movement‘ il 13 gennaio, e mostra Pretti che urla imprecazioni contro gli agenti federali, prima di prendere a calci la loro auto rompendo un fanale posteriore. Gli agenti escono dal veicolo e si vede Pretti resistergli. L’uomo si riesce a divincolare, lasciando il cappotto invernale che nelle immagini successive non ha più addosso. Quando volta le spalle alla telecamera, nella cintura è visibile quella che sembra essere una pistola. In nessun momento i video mostrano Pretti che prende la pistola, e non è chiaro se gli agenti federali l’abbiano vista. Una persona a conoscenza dell’incidente ha confermato all’Associated Press che l’uomo nel video è Pretti e che aveva raccontato lo scontro alla sua famiglia.