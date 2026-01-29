Accesso Archivi

giovedì 29 gennaio 2026

Ultima ora

Milano, Finanza sequestra oltre 65mila capi contraffatti di Armani

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 65mila capi di abbigliamento contraffatti a marchio ‘Armani‘. I militari della Compagnia di Melegnano hanno notato nei pressi di uno show room di Lacchiarella, stivati all’interno di alcuni imballaggi, capi d’abbigliamento riproducenti il marchio della nota casa di moda e sono pertanto intervenuti all’interno di un capannone utilizzato dalla società titolare della merce. Oltre alla perlustrazione è stato intercettato, a pochi chilometri di distanza, un rimorchio con container all’interno del quale è stata rinvenuta ulteriore merce contraffatta. Complessivamente sono stati sequestrati 65.224 fra pantaloni, felpe e magliette e il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato in Procura con l’ipotesi di reato di introduzione sul territorio dello Stato e vendita di prodotti contraffatti.