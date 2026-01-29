Milano, Finanza sequestra oltre 65mila capi contraffatti di Armani

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 65mila capi di abbigliamento contraffatti a marchio ‘Armani‘. I militari della Compagnia di Melegnano hanno notato nei pressi di uno show room di Lacchiarella, stivati all’interno di alcuni imballaggi, capi d’abbigliamento riproducenti il marchio della nota casa di moda e sono pertanto intervenuti all’interno di un capannone utilizzato dalla società titolare della merce. Oltre alla perlustrazione è stato intercettato, a pochi chilometri di distanza, un rimorchio con container all’interno del quale è stata rinvenuta ulteriore merce contraffatta. Complessivamente sono stati sequestrati 65.224 fra pantaloni, felpe e magliette e il rappresentante legale dell’azienda è stato denunciato in Procura con l’ipotesi di reato di introduzione sul territorio dello Stato e vendita di prodotti contraffatti.