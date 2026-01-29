Lega, Salvini: "Con Vannacci chiariremo, per noi non è un problema"

Roberto Vannacci “è un problema solo vostro”. Così il vicepremier Matteo Salvini risponde ai giornalisti a margine della presentazione a Montecitorio del libro ‘Roberto Maroni. Discorsi politici e parlamentari’. Con Vannacci “ci vediamo e non esiste nessun problema. Se vi appassiona divertitevi ma fra decreto Sicurezza, ricostruzione, olimpiadi e cantieri ferroviari, l’ultima delle mie preoccupazioni sono problemi e litigi. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto, ma questo è un problema per i giornalisti non per gli italiani e non per la Lega”, aggiunge. “Ce ne sono tanti di loghi. In Lega c’è spazio per le sensibilità diverse da che mondo è mondo – continua Salvini, ricordando il caso di Roberto Maroni che ha iniziato la sua carriera politica in ‘Democrazia Proletaria’ – abbiam voglia di costruire e crescere, non di litigare”.