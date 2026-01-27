Memphis, i bambini costruiscono un igloo dopo la tempesta di neve

I bambini di Memphis hanno approfittato di una giornata di neve per costruire un igloo improvvisato con grossi pezzi di ghiaccio. Memphis ha evitato significativi accumuli di ghiaccio durante la tempesta invernale che ha colpito molte parti degli Stati Uniti. Ma i bambini hanno potuto godersi una giornata di giochi e costruzioni utilizzando i blocchi di ghiaccio che si erano accumulati per strada. A Memphis sono stati allestiti centri di riscaldamento per aiutare i residenti durante le temperature sotto lo zero.