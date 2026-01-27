Giorno della Memoria 2026, Mattarella: “Pericoloso riproporsi antisemitismo, serve azione rigorosa Ue”

Negli attacchi alla senatrice a vita Liliana Segre ci sono “volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati. Volgarità e imbecillità che non ne riducono la gravità: il loro riproporsi e diffondersi è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l’Unione Europea”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della celebrazione del Giorno della Memoria 2026 al Quirinale.