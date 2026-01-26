Sicurezza, Conte: "Da governo solo annunci ma legislatura sta scadendo"

“Sul singolo episodio non entro, però abbiamo sempre detto del clima generale per quanto riguarda la sicurezza. Fanno tantissimi annunci ma c’è un piccolo particolare: che siamo ormai al quarto anno e sta scadendo la legislatura”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della presentazione del rapporto Svimez 2025 a Napoli, rispondendo a una domanda su quanto avvenuto nel pomeriggio a Milano. “Il governo ha detto che andava tutto bene – ha aggiunto Conte – nonostante abbiamo avuto i numeri aumentati per stupri, rapine, violenze varie. Hanno adottato anche delle riforme che incitano a far scappare delinquenti abituali e spacciatori che devono essere interrogati preventivamente prima dell’arresto. Abbiamo chiesto più volte di ristabilire la procedibilità d’ufficio per furti, rapine, borseggi, quando invece in questo momento occorre la querela di parte. Abbiamo chiesto investimenti, di prendere i soldi che sono buttati in Albania per guardare dei centri vuoti e portarli qui perché serve reintegrare la pianta organica. Manchiamo di circa 23mila tra carabinieri e forze di polizia. Abbiamo chiesto anche di finanziare un fondo per il patto di sicurezza per le città, per i comuni, tra Comuni e Prefetture, nulla di nulla. Annunciano decreti, annunciano il piano casa, annunciano l’abrogazione delle liste d’attesa, fanno tantissimi annunci. C’è un piccolo particolare, che siamo ormai al quarto anno e sta scadendo la legislatura”.