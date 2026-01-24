Milano, camion Amsa contro auto: muore 46enne. Le immagini del luogo dello scontro

Ci sarebbe una mancata precedenza all’origine di un incidente stradale che è costato la vita a un 46enne in corso Sempione a Milano. Un camion Amsa, azienda che si occupa dei servizi di raccolta rifiuti e igiene ambientale nel capoluogo lombardo, ha urtato frontalmente la parte laterale sinistra di una Bmw che proveniva dalla destra. A causa dell’urto, la Bmw è stata sbalzata in avanti, abbattendo un semaforo e la segnaletica verticale, terminando la sua corsa andando a sbattere contro un terzo veicolo che proveniva dalla direzione opposta. L’autista del mezzo Amsa è stato portato in codice giallo all’ospedale Sancarlo, mentre il conducente del terzo veicolo, originario degli Emirati Arabi, è illeso.