Ancona: smantellata rete internazionale narcos, 9 arresti

La Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona e il Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera, hanno concluso una complessa attività di indagine nei confronti di una rilevante organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti e al reimpiego dei proventi illeciti, operativa nel territorio del maceratese-fermano e con vertici stanziati nel Canton Ticino. Le forze dell’ordine hanno eseguito 9 misure cautelari tra Italia, Svizzera e Danimarca. Il gruppo criminale gestiva un imponente traffico di cocaina, marijuana e hashish: la droga veniva reperita in Spagna e nel Nord Europa, per poi essere trasportata in Italia tramite corrieri. Oltre agli arresti effettuati in diverse città, i finanzieri hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri.