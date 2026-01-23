Valentino, i funerali dello stilista a Roma: la cerimonia in due minuti

Grande emozione a Roma, alla basilica di Santa Maria degli Angeli, per l’ultimo saluto a Valentino Garavani. Tanti volti noti del cinema e del jet set mondiale hanno voluto rendere omaggio allo stilista morto all’età di 93 anni. Tra questi l’attrice Anne Hathaway e la direttrice di Vogue Anna Wintour. Don Guerini ha ringraziato il “maestro Valentino per aver donato bellezza all’umanità” durante l’omelia. Lo stesso ringraziamento rivolto dallo storico collaboratore, Giancarlo Giammetti, e dal suo compagno Bruce Hoeksema. L’uscita dalla basilica è stata accompagnata dal lunghissimo applauso dei presenti, e dalle note de “Il nostro concerto” di Umberto Bindi.