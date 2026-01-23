Minneapolis, ragazzi si schiantano con l'auto per sfuggire agli agenti dell'Ice: le immagini dell'arresto

Due giovani che cercavano di sfuggire all’arresto da parte degli agenti federali dell’Ice si sono schiantati con l’auto in Minnesota. Dopo l’impatto, i due ragazzi hanno tentato la fuga a piedi, venendo però bloccati dai poliziotti. Il Minnesota è diventato uno dei principali obiettivi delle operazioni di immigrazione federale. Greg Bovino, un funzionario della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti che è stato il volto della repressione, ha detto che gli agenti dell’immigrazione hanno effettuato circa 3.000 arresti in Minnesota nelle ultime sei settimane. Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sui principali democratici dello stato, tra cui il governatore Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, per verificare se abbiano ostacolato o impedito l’applicazione delle norme sull’immigrazione attraverso le loro critiche pubbliche all’amministrazione. Walz e Frey hanno descritto l’indagine come un tentativo di intimidire l’opposizione politica.