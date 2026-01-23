Gaza, Trump: "Italia mi ha detto che vuole firmare per il Board of Peace"

“Nella maggior parte dei paesi, può firmare il primo ministro o il presidente. Ne avete visti tanti oggi. Non dimenticate, la lettera è partita solo due giorni fa. Abbiamo già quasi 30 persone e paesi molto importanti, ma ci sono alcuni paesi, come l’Italia, che mi hanno detto che vuole firmare, che lo vuole disperatamente. Ma penso che debba tornare nel suo ramo legislativo e ce l’abbiamo anche con la Polonia. Ha detto vogliamo. Voglio dire, sono stato io a appoggiarlo. È fantastico, comunque. Sta facendo un ottimo lavoro, Karol. Ma alcuni devono ottenere l’approvazione, altri no, ma alcuni sì, intendo un requisito legale per ottenerla”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti sull’Airforce One, a proposito del Board of Peace.