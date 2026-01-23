Crans-Montana, Bertolaso: "Dimessi due ragazzi, presto torneranno a scuola"

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato le dimissioni dall’ospedale Niguarda di due dei ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana e in cura presso la struttura sanitaria milanese. “Sono due ragazzi di Milano, frequentano due licei scientifici qui in città e devo dire che ovviamente sono molto contenti sia loro che i genitori di questa dimissione”, ha proseguito Bertolaso. “Questo non vuol dire che siano guariti, ovviamente devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e anche di medicazioni quindi verranno qui diversi giorni alla settimana a fare le medicazioni, a fare attività di riabilitazione”, ha aggiunto l’assessore. “Gli sono state organizzate queste attività soprattutto nel pomeriggio perché i medici ritengono che fra un paio di settimane possano entrambi tornare a scuola e questa è davvero una buona notizia perché vi posso garantire che quando sono arrivati non eravamo così sicuri che nell’arco di un mese potessero tornare diciamo alla normalità”, conclude Bertolaso.