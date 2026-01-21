Valentino, Gualtieri: "Ha incarnato Roma e ne è stato testimone in tutto il mondo"

“Ha incarnato Roma. La sua bellezza l’ha trasformata in creazioni di alta moda straordinaria che hanno contribuito a definire la nostra definizione di eleganza e di gusto in tutti il mondo, perché ha portato la bellezza di Roma e il suo gusto in tutto il mondo, quindi è stato un grande testimone di Roma. Roma gli è grata, ha dato tantissimo alla nostra città “. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, uscendo dalla camera ardente di Valentino Garavani in piazza Mignanelli organizzata presso la sua fondazione PM23, considerata dal primo cittadino come l’ultimo regalo lasciato in eredità alla città dallo stilista. “Resterà per sempre una figura fondamentale per la nostra città, continua Gualtieri per poi affermare che “abbiamo il dovere di ricordarlo e onorarlo come merita”.