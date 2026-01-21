America's Cup, presentati i Team a Palazzo Reale a Napoli

Nel teatro di corte di Palazzo Reale a Napoli presentata la 38esima edizione dell’America’s Cup. La prima gara si disputerà il 10 luglio 2027 e a contendersi li trofeo cinque team. A rappresentare l’Italia ci sarà Luna Rossa. ” Un’occasione di crescita e sviluppo unica per la città. I lavori sono partiti, rispetteremo i tempi e ci faremo trovare pronti. Sono stati sbloccati lavori e bonifiche fermi da trenta anni”. Lo ha detto il sindaco Gaetano Manfredi in una intervista a margine. Per il ministro dello Sport Andrea Abodi presente alla cerimonia inaugurale ” Siamo alla conferma di un impegno assunto. C’è un cantiere organizzativo molto strutturato che farà della città un teatro naturale. Quello che stiamo cercando di fare insieme a New Zeland è coinvolgere anche le periferie e siamo riusciti a convincerli che Napoli ha tutte le caratteristiche per ospitare anche una seconda edizione, forse la più bella di sempre”.