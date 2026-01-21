America's Cup, la benedizione maori per i team in gara

Si è alzato il sipario sulla 38esima edizione dell’America’s Cup 2027 in programma a Napoli. Durante la presentazione dei team in gara, presso il teatrino di Corte di Palazzo Reale, anche la tradizionale benedizione Maori. Una cerimonia legata all’America’s Cup, quando si svolge in Nuova Zelanda, che si è voluta portare a Napoli. Ai rappresentanti dei team sono stati donati dei pounamu taonga (tesori in pietra verde). I taonga simboleggiano la forza, l’eredità dell’America’s Cup, il rispetto per tutti i team che l’hanno preceduta e l’augurio per un futuro entusiasmante.