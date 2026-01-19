Omicidio Verzeni, il legale della famiglia: "Sangare è e resta l'assassino"

(LaPresse) “L’imputato ha esercitato un suo diritto”, cambiando difensore, ma “credo che la nomina di nuovo avvocato non cambi la sostanza dei fatti: Moussa Sangare è e resta l’assassino di Sharon Verzeni”. Lo ha detto l’avvocato Luigi Scudieri, che rappresenta la famiglia di Sharon Verzeni e del fidanzato Sergio Ruocco, parti civili nel processo contro Moussa Sangare per la morte della 33enne avvenuta la notte fra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’isola, in provincia di Bergamo, lasciando il tribunale. “Ha ucciso Sharon Verzeni con premeditazione per motivi futili – ha sottolineato – Sergio Ruocco e la famiglia Verzeni combattono tutti i giorni con il dolore per averla persa per mano dell’imputato, quindi un rinvio di un mese non cambia assolutamente nulla”.La famiglia della vittima, assente oggi per la prima volta da quando è iniziato l’iter giudiziario davanti alla Corte d’assise di Bergamo, presieduta da Patrizia Ingrascì, “non era presente per altri motivi”.