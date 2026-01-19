Meloni in Corea del Sud: “Situazione internazionale complessa, bene pragmatismo”

(LaPresse) – “Ci siamo confrontati sulla situazione dell’Indo-Pacifico, anche qui ho espresso al presidente il mio apprezzamento per il suo approccio che considero molto costruttivo – ha spiegato la premier durante le dichiarazioni congiunte -. C’è bisogno di leader pragmatici e costruttivi orientato a ridurre le tensioni in un tempo come questo. Anche per questo condividiamo la necessità di rafforzare il coordinamento non solo a livello bilaterale ma anche nei forum bilaterali e condividiamo un maggiore coinvolgimento e una maggiore cooperazione tra la Corea e i partner del G7”. ”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, presso la Blue House di Seul. La premier ha quindi aggiunto di aver discusso anche “dei legami sempre più evidenti tra la sicurezza europea e quella dell’Indo-Pacifico, a partire dai riflessi della guerra in Ucraina. E ci siamo soffermati anche sulle opportunità di collaborazione nuova che abbiamo a livello internazionale. Tra queste, sicuramente, abbiamo ragionato della possibilità di collaborare insieme in Africa, dove riteniamo che Italia e Corea possano unire capacità, tecnologie, formazione, investimenti”. “I nostri team – ha concluso – lavoreranno per individuare dei progetti specifici nelle nazioni che sono già coinvolte dal Piano Mattei per l’Africa, facendo leva anche sugli strumenti finanziari che abbiamo messo in campo con la Banca Mondiale e con la Banca africana di sviluppo”.