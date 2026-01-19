Meloni in Corea del Sud: “Rispetto e amicizia, troppi 19 anni senza visita premier”

(LaPresse) – “Voglio ringraziare di cuore il presidente Lee per la calorosa accoglienza che ha riservato a me e all’intera delegazione. E’ la mia prima visita in questa nazione, sono felice di essere il primo capo di governo di una nazione europea a fare visita in Corea dopo l’insediamento del presidente e penso che sia questo un segnale molto chiaro dell’importanza che il governo italiano intende attribuire alle relazioni con la Corea”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, presso la Blue House di Seul. ‘Italia e Corea sono nazioni amiche, alleate, oltre a essere democrazie mature e tecnologicamente avanzate. E questa affinità rappresenta uno straordinario valore aggiunto che dobbiamo saper sfruttare, che dobbiamo saper valorizzare per muoverci al meglio in uno scenario globale nel quale l’incertezza è ormai diventata la normalità e la velocità delle trasformazioni geopolitiche, produttive ed economiche impone una grande capacità di reazione, una grande capacità di adattamento” ha aggiunto Meloni.