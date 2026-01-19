Meloni in Corea del Sud: presidente Lee invitato a Roma

(LaPresse) – Abbiamo molto lavoro da fare e mi auguro che ci si possa rivedere presto. È la ragione per la quale ho invitato il presidente a venire in visita di Stato in Italia nell’arco di quest’anno. Sono molto contenta che abbia manifestato l’intenzione di rispondere a questa nostra aspettativa e sarà quella l’occasione per fare il punto sul lavoro che stiamo avviando e per darci ulteriori obiettivi per i prossimi anni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, presso la Blue House di Seul.