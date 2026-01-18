Iran, a Roma bandiere israeliane e ucraine a sostegno dello Scià

Nuovo appuntamento per la comunità iraniana a Roma che questo pomeriggio si è ritrovata in piazza San Giovanni per diffondere “la voce dell’Iran nel mondo”, silenziato dal regime di Ali Khamenei. “Il rapporto tra popolo iraniano ed ebrei dura da quasi duemila anni – spiega Bendetto Sacerdoti, un ragazzo della comunità ebraica di Roma presente alla manifestazione con la bandiera israeliana – la Repubblica islamica nasce con il supporto dell’Olp noi dobbiamo rompere il legame tra il regime iraniano e Hamas e sono per qui – aggiunge – per rinnovare il rapporto di amicizia con il popolo iraniano”. “La guerra contro Ali Khamenei – aggiunge Oleg Horodetskyy, presidente della comunità ucraina – è la guerra che combattiamo noi contro il regime putiniano. Entrambi chiediamo pace”.