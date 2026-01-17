Amsterdam, Museumplein invasa da migliaia di tulipani colorati

La celebre Museumplein di Amsterdam è invasa dai colori dei migliaia di tulipani che hanno riempito il piazzale erboso tra i musei della città dei Paesi Bassi. L’esposizione, organizzata per celebrare la primavera e il lungo legame dei Paesi Bassi con questo fiore, era aperta al pubblico e i visitatori erano invitati a raccogliere tulipani gratuitamente. Lo slogan di quest’anno, “Unite with bloom” (Uniti con i fiori), promuove l’unità tra tutte le persone e i visitatori. Residenti e turisti hanno fatto la fila fin dalle prime ore del mattino mentre selezionavano con cura i fiori da portare a casa.