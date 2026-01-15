Valeria Fedeli, il ricordo di Anna Maria Bernini: "Tra noi vera amicizia, una donna straordinaria"

Anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha voluto rendere omaggio a Valeria Fedeli, la storica esponente del Pd morta mercoledì all’età di 76 anni. “Il nostro rapporto cominciato nel 2013 è diventato una vera amicizia, passata attraverso momenti difficili”, ha raccontato la politica parlando dell’ex ministra dell’Istruzione. “La caratteristica di Valeria era quella di fare le cose giuste al momento giusto e con lo spirito giusto – ha aggiunto -. Qualcuno ha detto che lei era insieme rivoluzionaria e riformista, lei sapeva essere tutto, una persona vera. Lei è, non è stata, una donna straordinaria“, ha concluso l’esponente del governo Meloni.