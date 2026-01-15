Bellocchio: “Il cinema è sempre più in un angolo, e solo la qualità potrà salvarci”

“Relativamente alla mia età sono emozionato, ma se avessi 20 anni lo sarei di più. Però sono contento. C’è sempre un’attesa di come verrà accolto. C’è il mistero degli spettatori, degli abbonati. Come si capirà che è piaciuto, che ha avuto successo?“. Lo ha detto il regista Marco Bellocchio, a margine della presentazione al Cinema Moderno di Roma della piattaforma di streaming HBO Max, parlando della sua serie dedicata alla figura di Enzo Tortora, ‘Portobello‘, interpretata da Fabrizio Gifuni. “Il cinema è sempre più in un angolo, però io credo con molto buon senso. Dobbiamo cercare di fare dei bei film che poi trovano la loro strada – ha detto Bellocchio -. Solo la qualità ci può salvare“. Infine, sull’importanza dei finanziamenti al cinema, Bellocchio ha detto: “È importante, però bisogna chiederlo ai politici che hanno bloccato tutto“.