Venezuela, Tajani: “Trentini e Burlò tra stasera e domani in Italia. Stanno bene”

“Stamane alle 3.50 il nostro ambasciatore mi ha chiamato per dirmi che erano liberi e si trovavano in ambasciata”. Sono le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa davanti alla sede della Farnesina sulla scarcerazione dell’operatore umanitario di Venezia Alberto Trentini e dell’imprenditore torinese Mario Burlò detenuti nel carcere di El Rodeo I a Caracas, in Venezuela.

“Immediatamente abbiamo fatto partire un volo per Caracas” aggiunge Tajani. “e tra stanotte e domani i due connazionali rientreranno in Italia. Le condizioni di detenzione? Non ne abbiamo parlato ma sicuramente ne parleranno con la magistratura, con il ROS ma stanno bene. Ciò che mi interessava è questo e stanno bene”.