Los Angeles, cittadini in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dal drone

Sabato sera a Los Angeles si sono svolte proteste contro le retate dell‘Ice. La protesta era una delle centinaia previste per il fine settimana in città e paesi di tutto il Paese. Mercoledì la tensione è aumentata dopo che un agente dell’Ice ha ucciso a Minneapolis Renee Good, una donna che le autorità federali accusavano di aver investito l’agente con la sua auto. Sabato migliaia di persone hanno anche marciato a Minneapolis per protestare contro la sparatoria mortale nella città, ma anche contro la sparatoria di due persone a Portland, nell’Oregon. I leader del Minnesota hanno esortato i manifestanti a mantenere un atteggiamento pacifico. Questa ondata di proteste in tutto il Paese arriva mentre l’amministrazione Trump lancia quella che i funzionari definiscono la più grande operazione federale di controllo dell’immigrazione mai effettuata.