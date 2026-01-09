Bologna: confermato in appello ergastolo per ex medico Virtus. Sorella vittima: "Soddisfatta ma è stata durissima"

“Sono contenta. Mia sorella non c’è più e mia mamma nemmeno e sentire delle cose inaccettabili sul conto di mia sorella da persone che la conoscevano bene, anche il vocio di tante persone che a Bologna parlano, non mi interessa. Per me era importante la verità: sono soddisfatta, è stata durissima. Ero preparata ma non pensavo. Sono contenta, so che mia sorella mi ha accompagnata in questo percorso e mia mamma anche”. Così Anna Maria Linsalata, sorella di Isabella, moglie di Giampaolo Amato, dopo la conferma dell’ergastolo per l’ex medico della Virtus per l’omicidio della 62enne e della suocera, Giulia Tateo.