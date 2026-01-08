Groenlandia, Kallas: "I messaggi che riceviamo sono estremamente preoccupanti"

L’Alto rappresentante dell’UE Kaja Kallas ha espresso allarme per i recenti commenti dei funzionari statunitensi sulla Groenlandia, affermando che sollevano una serie preoccupazioni sul rispetto della sovranità dell’isola. Durante una conferenza stampa tenutasi al Il Cairo, Kallas ha confermato che gli Stati membri dell’UE stanno discutendo su come reagire qualora Washington decidesse di portare avanti tale idea. Le dichiarazioni seguono le recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di altri funzionari americani che hanno sottolineato l’importanza strategica della Groenlandia, alimentando le speculazioni su una possibile offerta degli Stati Uniti per acquisire l’isola artica. I leader europei hanno reagito con forza, sottolineando che il futuro della Groenlandia può essere deciso solo dal suo popolo e dalla Danimarca. I funzionari dell’UE, inoltre, hanno avvertito che qualsiasi sfida all’integrità territoriale rischierebbe di mettere a dura prova le relazioni transatlantiche e di minare i principi fondamentali del diritto internazionale.