Roma, il maltempo non dà tregua neanche all’Epifania: le immagini delle vie del centro

L’ondata di maltempo continua a colpire senza tregua la capitale. Sono giorni che Roma è infatti sotto la pioggia costante. E non fa eccezione neanche il giorno dell’Epifania, per la quale il sindaco Gualtieri ha indetto l’allerta meteo arancione. Saltata, per questioni di sicurezza, anche la tradizionale discesa della Befana in piazza Navona. Le forti piogge hanno colpito anche Città del Vaticano durante l’Angelus di Papa Leone, celebrato in occasione dell’Epifania e della chiusura della porta santa di San Pietro, che ha segnato la fine del Giubileo 2025. Non mancano alcuni lievi disagi, con alcune stazioni metro, come quella di Ottaviano, interessate da infiltrazioni d’acqua.