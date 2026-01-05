Venezuela, Mantovano: "Governo continua a lavorare per liberazione Trentini"

“Il governo ha lavorato sin dal primo giorno per la sua liberazione e continua a lavorare e ogni parola in più può solo danneggiare la celere soluzione della vicenda”. Così, a margine della conferenza stampa di bilancio del Giubileo in Vaticano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, rispondendo ai giornalisti in merito alla situazione di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela. Sulla situazione nel Paese sudamericano, Mantovano ha detto: “Non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto il Presidente del Consiglio”