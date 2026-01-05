Gorizia, la Guardia di Finanza sequestra 110 chili di cocaina: il video dell'operazione

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno concluso una rilevante operazione a contrasto del traffico di stupefacenti ponendo sotto sequestro oltre 110 chilogrammi di cocaina. Nello specifico, militari del Gruppo di Gorizia, durante controlli, hanno intercettato un autoarticolato che, dopo aver attraversato la barriera autostradale del Lisert (Gorizia), procedeva lungo la tratta autostradale in direzione uscita Stato verso la Slovenia. Al controllo, è risultato trasportare la droga. Lo stupefacente era suddiviso in 101 panetti, del peso di circa un chilo ognuno, custoditi all’interno di tre borsoni occultati all’interno della cabina del mezzo, con targa croata, che formalmente si dirigeva verso la Croazia, trasportando materiali edilizi. Arrestato l’autista, di nazionalità serba.