Giubileo 2025, mons. Fisichella: “Domani chiusura Porta Santa con Mattarella”

“Domani 6 gennaio, festa per l’Epifania del Signore, alle 9:30 papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa nella basilica di San Pietro. Sarà presente il presidente della Repubblica italiana” Sergio Mattarella. Così monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione nel corso della conferenza stampa di bilancio per la fine del Giubileo 2025 in Vaticano. “Con un gesto tanto semplice quanto simbolico, con la chiusura dell’ultima Porta Santa, si chiude il Giubileo ordinario del 2025“, ha continuato Fisichella, che ha poi esplicitato alcuni dati: “Sono giunti a Roma, partecipando a tutti gli eventi giubilari, 33.475.369 pellegrini, che hanno portato con sé le attese e le aspettative proprie di ognuno”, superando così le previsioni di 31 milioni avanzate prima dell’inizio dell’anno santo.