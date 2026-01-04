Myanmar, più di 6.100 prigionieri liberati nell'anniversario dell'indipendenza: i parenti accalcati davanti al carcere di Insein

La Giunta militare del Myanmar ha concesso l’amnistia a più di 6.100 prigionieri e ha ridotto le pene di altri detenuti in occasione del 78esimo anniversario dell’indipendenza del Paese dalla Gran Bretagna. Non è stato chiaro se tra i rilasciati vi siano le migliaia di detenuti politici imprigionati per essersi opposti al governo militare. La televisione di Stato MRTV ha riferito che il generale Min Aung Hlaing, capo del governo militare, ha concesso la grazia a 6.134 prigionieri. La Giunta ha reso noto anche che 52 stranieri saranno rilasciati ed espulsi dal Myanmar.