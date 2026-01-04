Cina, gli artisti scolpiscono sculture di ghiaccio scintillante al festival di Harbin

Il tramonto proietta un bagliore angolato sulle sculture di ghiaccio semifinite, tagliando sbuffi di respiro bianco nell’aria. Contro la luce del sole che tramonta, gli artisti corrono con il tempo per trasferire le loro idee nel ghiaccio solido. Il concorso di sculture di ghiaccio di quest’anno ad Harbin, nel nord-est della Cina, ha riunito 76 artisti provenienti da 12 paesi. Hanno scolpito da zero, lavorando ciascuno su un blocco di ghiaccio che misurava due metri di altezza, due metri di larghezza e 50 centimetri di spessore. Nel corso di tre giorni, ogni blocco si è gradualmente trasformato in delicate opere d’arte. Gli artisti cinesi amano trarre ispirazione dalla cultura tradizionale. Su un blocco di ghiaccio, la forma di un pendente di giada è emersa sotto gli scalpelli e le seghe di Zhang Yuchuan, un tutor di scultura e suo studente della Cina meridionale. Una tigre nell’angolo in basso a sinistra e una gru in alto a destra, hanno creato una composizione che simboleggia l’armonia, un valore fondamentale nell’estetica cinese. Le opere di ghiaccio, esposte in un angolo del famoso mondo del ghiaccio e della neve di Harbin, finiranno per sciogliersi con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature a marzo.