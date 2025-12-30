Manovra 2026, Tajani: “Contributo banche? Fatto il giusto. Importante non spaventare i mercati”

Antonio Tajani soddisfatto della manovra 2026, appena approvata in via definitiva dalla Camera. “Una buona manovra che va in direzione di sostegno al ceto medio. Segnali anche per le imprese, investimenti nella sanità e blocco di sugar tax e plastic tax. Il voto in Aula ha confermato il giudizio del Parlamento”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri. “La tassa sulle banche? Si è fatto il giusto. Le banche devono dare il loro contributo, come lo devono dare le assicurazioni. L’importante è il modo. Forza Italia ha lavorato affinché ci fosse un dialogo tra il governo e il sistema bancario e questo è accaduto. Io sono contrario a imposizioni e ad azioni che possono impaurire i mercati”, ha aggiunto Tajani parlando coi cronisti in Piazza Montecitorio subito dopo l’approvazione.