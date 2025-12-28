Gaza, esplosioni nella notte mentre il cessate il fuoco vacilla

Sabato sera, una violenta esplosione e altri razzi sono stati avvistati dal sud di Israele sulla Striscia di Gaza. Nel frattempo, il cessate il fuoco tra Israele e Hamas fatica a raggiungere la sua fase successiva, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di violazioni. La prima fase prevedeva lo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi. La seconda dovrebbe prevedere il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione, un organo di governo tecnocratico per Gaza, il disarmo di Hamas e ulteriori ritiri delle truppe israeliane dal territorio.