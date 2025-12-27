Indonesia, imbarcazione affonda nel Parco di Komodo: le ricerche di quattro turisti spagnoli

In Indonesia i soccorritori sono alla ricerca di una famiglia di quattro turisti spagnoli, dopo che un’imbarcazione turistica con a bordo 11 persone è affondata durante la notte nei pressi dell’isola di Padar, una popolare destinazione all’interno del Parco Nazionale di Komodo, hanno riferito le autorità. L’imbarcazione trasportava sei turisti spagnoli, quattro membri dell’equipaggio e una guida locale quando è affondata venerdì sera dopo aver subito un guasto al motore durante un viaggio dall’isola di Komodo a Padar.