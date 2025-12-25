Thailandia, i cani randagi festeggiano il Natale in spiaggia

I cani randagi trascorrono una giornata in spiaggia nel sud della Thailandia il giorno di Natale. Decine di cani salvati dall’organizzazione benefica per il benessere degli animali Soi Dog Foundation sono stati caricati su camion e condotti su una spiaggia a Phuket, nel sud della Thailandia, dove i volontari hanno corso con loro lungo la riva e tra le onde. I volontari, alcuni in abiti natalizi, hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sul benessere degli animali randagi nella regione, ma anche a regalare ai cani un’esperienza memorabile il giorno di Natale.