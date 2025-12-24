Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 24 dicembre 2025

Ultima ora

Reggio Calabria, sequestrata una tonnellata di botti illegali

LaPresse
LaPresse

Maxi operazione dei Carabinieri nella provincia di Reggio Calabria che hanno sequestrato una tonnellata di botti illegali che presumibilmente sarebbero stati venduti per Capodanno. I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno così sottratto al mercato illegale una vera e propria “polveriera” pronta a essere immessa in circolazione durante le festività di fine anno. Circa una tonnellata di fuochi pirotecnici clandestini è stata sequestrata nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio, intensificata nelle ultime settimane per tutelare la sicurezza dei cittadini.