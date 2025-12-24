Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro: 435 kg nascosti tra sacchi di noccioline

(LaPresse) Un’operazione della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha portato all’intercettazione di una delle più ingenti partite di cocaina degli ultimi anni al porto di Gioia Tauro. La droga era nascosta all’interno di circa mille sacchi di noccioline provenienti dall’America Latina e destinati, secondo i documenti, all’Europa dell’Est. All’interno del carico i militari hanno scoperto 400 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo superiore a 435 chilogrammi. L’operazione, che si è protratta fino a tarda notte a causa dell’elevato numero di sacchi da controllare, fa parte di un piano di intensificazione dei controlli nel porto, che prevede il monitoraggio e l’ispezione fisica delle migliaia di container movimentati quotidianamente. Decisivi sono stati l’utilizzo della strumentazione radiogena in dotazione al Gruppo di Gioia Tauro e il fiuto delle unità cinofile, che hanno individuato elementi sospetti all’interno della spedizione di noccioline. Se immessa sul mercato, la cocaina sequestrata avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali oltre 70 milioni di euro. Con questo sequestro, il totale di droga intercettata nel 2025 al porto di Gioia Tauro supera ormai le 5 tonnellate, per un valore stimato di circa 650 milioni di euro. Tutti gli atti dell’operazione sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi per la convalida e il prosieguo delle indagini.