Marche, Acquaroli: "Crescita turismo conferma bontà politiche messe in campo"

“Si conferma un trend positivo per la nostra regione, che afferma la bontà delle politiche messe in campo, ma anche il grande potenziale inesplorato che va sempre di più strutturato e che va messo nel circuito nazionale e internazionale. Il turismo è valorizzazione del nostro territorio, è indotto economico e soprattutto costruisce una narrazione per noi fondamentale non solo nell’ambito del settore, ma anche e soprattutto nell’artigianato, nell’agricoltura, nella cultura, rendendo il nostro territorio anche potenzialmente più attrattivo”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in merito agli ultimi dati sul turismo nelle Marche nel periodo gennaio-settembre 2025, che registrano una crescita con 2,57 milioni di arrivi e 11,3 milioni di presenze. “L’aeroporto (di Ancona, ndr) ha avuto una funzione strategica, soprattutto per l’incremento del turismo straniero, ma determinante è stata anche la capacità di accompagnare questa infrastruttura con un’azione promozionale efficace e coordinata, che ha reso la regione sempre più protagonista nei circuiti nazionali e internazionali. I numeri confermano una tendenza positiva e strutturale, che non riguarda solo il periodo estivo, ma si estende anche alle stagioni autunnali e invernali, dimostrando come la nostra regione abbia le potenzialità per essere attrattiva tutto l’anno. In questo percorso, il ruolo di ATIM (Agenzia per l’internazionalizzazione e il turismo delle Marche, ndr) è stato fondamentale nel rafforzare la promozione e la consapevolezza del valore del nostro territorio, contribuendo a costruire un’attrattività che genera ritorni non solo turistici, ma anche economici e culturali, trasformando i visitatori in ambasciatori della nostra regione”, ha concluso Acquaroli.