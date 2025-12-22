Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 23 dicembre 2025

Ultima ora

Ascoli Piceno, soccorsi due alpinisti sui Monti Sibillini: individuati usando un drone

LaPresse
LaPresse

Nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre sono stati soccorsi due alpinisti in difficoltà sotto la vetta di Cima del Lago (Ascoli Piceno), nel gruppo dei Monti Sibillini. I due alpinisti, uno proveniente da Roma e l’altro da Bologna, stavano percorrendo una via invernale, il Canale nord di Cima del Lago, lungo la parete nord della montagna, quando si sono trovati in difficoltà. A seguito dell’allertamento, il Soccorso alpino e speleologico Marche ha attivato le operazioni di ricerca. L’individuazione dei due alpinisti è avvenuta grazie all’impiego di un drone, condotto da un pilota S.A.P.R. ( drone) del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico. Una squadra del Soccorso alpino e speleologico ha raggiunto l’area a piedi. Nel frattempo, i due alpinisti sono riusciti a portarsi autonomamente presso il Bivacco Zilioli, dove sono stati raggiunti dai soccorritori. Una volta presi in carico, i due sono stati accompagnati in sicurezza fino alle auto. Contemporaneamente, a Forca di Presta erano operative 2 squadre dei Vigili del fuoco e 5 squadre del Soccorso alpino e speleologico Marche, pronte a intervenire in supporto alle operazioni di soccorso. L’intervento si è concluso senza conseguenze per i due.