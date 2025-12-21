Catania, maxi-operazione contro la contraffazione: sequestrati 2 milioni di capi

Maxi-operazione contro la contraffazione della Guardia di Finanza di Catania: i finanzieri hanno scoperto e sequestrato tre depositi a Catania e Misterbianco contenenti oltre due milioni di capi e accessori contraffatti, pronti ad alimentare il ‘mercato del falso’ durante le festività natalizie. L’operazione, condotta dai militari del I e II Gruppo, è frutto di un’attività investigativa basata su controlli, analisi dei social network e riscontri informatici. Nei magazzini, gestiti da un cittadino senegalese, sono stati rinvenuti più di 4.000 scatoloni di prodotti imitanti oltre 60 marchi di lusso, casual e sportivi come Gucci, Prada, Moncler e Nike. Il valore stimato della merce supera i 15 milioni di euro. Tre persone sono state denunciate per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, mirano ora a ricostruire l’intera filiera della contraffazione e a identificare i canali di distribuzione.