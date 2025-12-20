Marjorie Taylor Greene, Trump attacca la deputata Maga: "È una traditrice"

Donald Trump ha denominato la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene “Marjorie Traitor Brown” (ovvero “Marjorie traditrice marrone”) “perché il verde diventa marrone sotto stress”. Il presidente degli Stati Uniti ha bersagliato l’ex alleata e fervida sostenitrice del movimento Maga durante un comizio in North Carolina. La politica della Georgia ha annunciato che lascerà il Congresso a gennaio 2026 in seguito alla rottura del rapporto di fiducia con il tycoon. Greene, infatti, lo ha criticato per la sua posizione sui fascicoli relativi a Jeffrey Epstein oltre che sulla politica estera e sulla sanità.