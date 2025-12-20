Askatasuna, Zangrillo: "Sgombero buona notizia per tutta l'Italia"

“Credo che lo sgombero di Askatasuna a Torino sia una buona notizia per la città, ma anche per tutta l’Italia. Perché nel tempo il centro è diventato il riferimento per l’antagonismo non solo a livello territoriale, ma nazionale. Askatasuna era diventato il luogo dell’eversione e penso sia stato sgombrato in ritardo. Ho fatto i complimenti a Piantedosi”. Così Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione della Repubblica italiana, all’ospedale Regina Margherita di Torino per la cerimonia dedicata “ai bambini del mondo”.