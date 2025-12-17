Milano, assolto l'assessore Granelli: "Il mio pensiero alle due vittime"

“Sono molto soddisfatto, anche se il mio primo pensiero va alle due donne che sono rimaste vittime di due gravi incidenti stradali e le più di 3.000 persone che ancora nel 2024 sono rimaste vittime di incidenti stradali. Dobbiamo fare di più tutti per la sicurezza stradale perché non ci siano più queste tragedie. Questo è il mio primo pensiero, il pensiero che mi ha accompagnato in tutta questa vicenda mi accompagnerà ancora perché è il nostro lavoro e dobbiamo farlo al massimo”. Così l’assessore del comune di Milano, Marco Granelli, commenta la sentenza di assoluzione per l’accusa di omicidio stradale perché il fatto non sussiste.